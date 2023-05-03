Закредитованность заемщиков микрофинансовых организаций в РФ в 2022 г. продолжила расти

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Банк России отмечает устойчивую тенденцию роста закредитованности заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). Так, среднее количество займов, приходящихся на одного клиента МФО, в 2022 году выросло с 1,42 до 1,69 шт.

Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования за второе полугодие 2022 года, проведенный на основе данных бюро кредитных историй, опубликован в среду на сайте Банка России.

Доля заемщиков с несколькими займами в 2022 году выросла на 5 п.п. - до 27,8% (с 23% в 2021 году). При этом в IV квартале 2022 года отмечалось нехарактерное для данного периода снижение (на 0,5 п.п.) объемов выданных денежных средств заемщикам крупнейших МФО на фоне усиления неопределенности и ухудшения потребительской активности, отмечает регулятор.

Объем среднего долга заемщика МФО в 2022 году вырос на 15% - до 40,5 тыс. руб. (в 2021 году было 35,3 тыс. руб.).

"Рост проводимых крупнейшими МФО реструктуризаций в IV квартале 2022 года привел к накоплению процентных доходов, за счет которых вырос объем среднего долга, приходящегося на одного заемщика, до 40,5 тыс. руб.", - говорится в материалах ЦБ.

Регулятор также отмечает продолжение роста среднего уровня совокупного долга всех заемщиков, имеющих необеспеченный потребительский кредит в банке. В конце 2022 года он достиг 650 тыс. руб., включая долг по ипотеке при ее наличии. С одинаковой скоростью (+3,8% за год) выросло как среднее число кредитов всех типов на одного заемщика, так и средний остаток долга по одному кредиту, говорится в докладе ЦБ.

Среднее количество кредитов у заемщиков, получивших новый необеспеченный потребительский кредит, в 2022 году достигло максимума за последние три года и составило 2,69 шт. Средний общий долг также вырос и достиг 840 тыс. руб. (включая иные кредиты), сообщил Банк России.