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Депутаты предложили включать в рекламу кредитов предупреждение о риске банкротства

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который обяжет банки и микрофинансовые организации при рекламе кредитов указывать, что они могут довести граждан до банкротства.

Законопроект № 411632-8 содержит поправки к статье 28 закона о рекламе, которая регулирует рекламу финансовых услуг и финансовой деятельности.

"Реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением о том, что кредит может стать причиной вашего банкротства", - говорится в законопроекте.

Его авторы в пояснительной записке приводят данные Банка России о том, что задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 года выросла до 30,22 трлн рублей.

"По совокупным данным Росстата и Центрального Банка России, по итогам первого квартала 2023 года уровень закредитованности граждан России достиг 41%, а средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тысячи рублей. Этот рост коррелирует с числом индивидуальных банкротств граждан", - говорится в пояснительных материалах.

Авторы поправок также ссылаются на данные Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, по которым количество граждан-банкротов в стране в первом квартале 2023 года выросло на 40,3% и составило 76 тысяч. "За все время существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по март 2023 года, несостоятельными были признаны уже 829 тысяч граждан", - обращают внимание депутаты.

ЛДПР Росстат Банк России Госдума
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