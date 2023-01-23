МФО усилят проверку личности клиента при выдаче онлайн-займов для борьбы с мошенничеством

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Микрофинансовые организации (МФО) при выдаче онлайн-займов должны будут проверять личность заемщика не менее чем тремя установленными ЦБ РФ способами, чтобы предотвратить случаи мошенничества, говорится в сообщении регулятора.

Требования к проверке клиентов содержатся в обновленной редакции базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке. Они вступают в силу через три месяца (23 апреля 2023 года).

Чтобы проверить заемщика, ЦБ рекомендует убедиться в действительности его паспорта, подлинности фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счет и номер телефона.

Кроме того, МФО могут проверить другие идентификационные данные клиента, его электронную почту, а также использовать серию контрольных вопросов, чтобы подтвердить информацию о заемщике.

Новые правила вводятся и для взаимодействия микрофинансовых организаций со своими агентами, отмечает регулятор. Контролировать соблюдение стандарта МФО будут саморегулируемые организации (СРО). Банк России, в свою очередь, проконтролирует СРО.