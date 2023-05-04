Цена Brent поднялась до $72,9 после падения до минимума с конца 2021 г. накануне

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в четверг после более чем четырехпроцентного падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в четверг составляет $72,9 баррель, что на $0,57 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $2,99 (4%), до $72,33 за баррель, что является самым низким значением с 20 декабря 2021 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,34 (0,5%), до $68,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $3,06 (4,3%), до $68,6 за баррель, минимума с 20 марта.

Нефтяной рынок резко снизился с начала этой недели на сигналах медленного восстановления экономики Китая, а также возросших опасениях рецессии в США из-за проблем в банковском секторе страны.

"Корреляцию между напряженностью в банковском секторе США и падением цен на нефть отрицать нельзя", - сказал главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на 1,28 млн баррелей по итогам недели, завершившейся 28 апреля. Снижение отмечено третью неделю подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали более резкого сокращения - на 3,3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 500 тыс. баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - уменьшились на 2 млн баррелей.

Согласно отчету Минэнерго, запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,19 млн баррелей.