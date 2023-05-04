Оператор "Пулково" отложил выплату по концессии в 3 млрд рублей из-за дефицита средств

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") в связи с дефицитом средств отложило выплату переменного концессионного платежа за 2021 и 2022 годы на сумму почти 3 млрд рублей, говорится в отчете компании.

"15 марта 2023 года в адрес "Пулково" (АО "Аэропорт "Пулково" - ИФ) и города (правительства Петербурга - ИФ) было направлено уведомление о дефиците финансовых средств, согласно которому уплата переменного концессионного платежа за 2021, 2022 годы на сумму 2,99 млрд рублей без учета НДС откладывается до мая 2024 года", - сказано в отчете.

В пресс-службе ВВСС не предоставили комментарии "Интерфаксу".

Соглашение о государственно-частном партнерстве между ВВСС, Петербургом и принадлежащим ему АО "Аэропорт "Пулково" действует с 2010 года. На его основании ВВСС получили право управлять аэропортом в течение 30 лет, одновременно выполняя обязательства по масштабной реконструкции. По условиям соглашения ВВСС ежегодно выплачивают в пользу "Пулково" и Петербурга концессионный платеж, состоящий из двух частей - постоянной и переменной, говорится на сайте аэропорта.

В сентябре 2022 года сообщалось, что "Пулково" наняло консультанта для оценки возможности признания COVID-19 и антироссийских санкций основанием для отсрочки концессионного платежа со стороны ВВСС. Также требовалось выяснить, вызван ли текущий дефицит финансовых средств компании форс-мажорным событием и освобождает ли это от уплаты процентов на отложенный платеж. В пресс-службе ВВСС тогда заявляли, что компания перечисляет все обязательные постоянные платежи, а форс-мажорные обстоятельства по соглашению о ГЧП позволяют получить "беспроцентную отсрочку по изменяемому концессионному платежу".

Как говорилось в отчетности ВВСС, 2022 год компания закончила с чистой прибылью в 4,8 млрд рублей (+23%) при выручке в 17,2 млрд руб. (+5%). Объем долгосрочных обязательств на конец года был на уровне 6,2 млрд рублей (+47% к концу 2021 года), краткосрочных - 22,2 млрд рублей (-18%), включая 14,2 млрд рублей краткосрочных заемных средств (-33%). Кредиторами ВВСС выступали ВТБ и Альфа-банк.

Холдинговой компанией ВВСС является кипрская Thalita Trading. На момент передачи "Пулково" в концессию крупнейшими участниками консорциума были структуры ВТБ (50%) и немецкий аэропортовый оператор Fraport (35,5%). Инвестиции ВВСС в первую очередь реконструкции аэропорта, включая строительство пассажирского терминала, оценивались в 1,2 млрд евро.

В дальнейшем структура владения Thalita Trading несколько раз менялась. В частности, Fraport в 2016 году продал часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA, а в 2017 году в компанию вошел консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok. В результате, как минимум на конец 2021 года, доля ВТБ в Thalita Trading оценивалась в 25,01%, у Fraport и РФПИ с соинвесторами было по 25%, у QIA - 24,99%.

После начала военной операции России на Украине Fraport сообщал о намерении выйти из капитала ВВСС. Позднее гендиректор компании Штефан Шульте уточнил, что из-за контрактных ограничений продажа пакета будет возможна только после 2025 года. По данным прошлогодней отчетности ВВСС, в капитале компании оставались структуры ВТБ, Fraport и катарского фонда, другими участвующими обществами указаны кипрские Lovidius и Mevelida.

В феврале 2023 года правительство Петербурга, "Пулково" и ВВСС подписали допсоглашение о реализации второй очереди комплексного развития аэропорта до 2060 года. Инвестиции во второй этап оценивались в более 40 млрд руб.