Booking избежала убытка в I квартале и нарастила выручку на 40%
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская Booking Holdings, оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, завершила первый квартал с чистой прибылью и увеличила выручку на 40%.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $266 млн, или $7 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $700 млн, или $17,1 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
Прибыль без учета разовых факторов выросла почти втрое, до $11,6 на акцию.
Квартальная выручка Booking повысилась на 40%, до $3,78 млрд.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предполагал чистую прибыль на уровне $10,57 на акцию при выручке в $3,74 млрд.
Скорректированная EBITDA увеличилась на 89%, до $586 млн. Аналитики ожидали $627 млн.
Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) в минувшем квартале подскочил на 44%, до $39,4 млрд. Число забронированных ночей повысилось до 274 млн со 198 млн годом ранее. Оба показателя стали рекордными для компании.
Акции Booking подешевели на 3,5% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 19,9%.