Booking избежала убытка в I квартале и нарастила выручку на 40%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская Booking Holdings, оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, завершила первый квартал с чистой прибылью и увеличила выручку на 40%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $266 млн, или $7 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $700 млн, или $17,1 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов выросла почти втрое, до $11,6 на акцию.

Квартальная выручка Booking повысилась на 40%, до $3,78 млрд.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предполагал чистую прибыль на уровне $10,57 на акцию при выручке в $3,74 млрд.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 89%, до $586 млн. Аналитики ожидали $627 млн.

Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) в минувшем квартале подскочил на 44%, до $39,4 млрд. Число забронированных ночей повысилось до 274 млн со 198 млн годом ранее. Оба показателя стали рекордными для компании.

Акции Booking подешевели на 3,5% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 19,9%.