Booking увеличила квартальную чистую прибыль в полтора раза

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американская Booking Holdings, которой принадлежат различные сервисы для планирования путешествий, увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2023 года, причем скорректированная прибыль и выручка оказались существенно лучше ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $1,29 млрд, или $35,16 в расчете на акцию, по сравнению с $857 млн, или $21,07 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $37,63 в расчете на акцию, увеличившись почти в два раза.

Квартальная выручка выросла на 27%, до $5,46 млрд с $4,29 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $28,98 на акцию при выручке в $5,17 млрд.

Общий объем бронирований в минувшем квартале повысился на 15% и достиг $39,7 млрд в денежном выражении.

"Мы готовимся к рекордному сезону летних поездок в третьем квартале", - сказал глава компании Гленн Фогель.

С начала 2023 года капитализация Booking увеличилась на 41% - до $106,55 млрд, тогда как индекс Nasdaq вырос на треть.