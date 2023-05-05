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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Розничные продажи в еврозоне в марте сократились на 1,2%, намного хуже прогнозов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в марте понизились на 1,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель снизился на 0,2%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в марте сократились на 1,4%, реализация непродовольственных товаров снизилась на 1,1%, а продажи автомобильного топлива выросли на 1,6%.

Среди крупнейших экономик ЕС наиболее резкое падение розничных продаж было зафиксировано в Германии (2,4%), Франции (1,4%) и Италии (0,3%), тогда как в Испании был отмечен рост на 0,7%.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в марте упали на 3,8% при ожидавшемся экспертами снижении на 3,1%. В феврале показатель уменьшился на 2,4%.

Еврозона ЕС
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