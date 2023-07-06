Розничные продажи в еврозоне в мае оказались ниже прогнозов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В мае 2023 года розничные продажи в еврозоне в мае не изменились относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривал рост показателя на 0,2%.

В апреле показатель также не изменился в помесячном выражении.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в мае сократились на 0,5%, реализация непродовольственных товаров увеличилась на 0,1%, продажи автомобильного топлива понизились на 0,3%. Онлайн-продажи упали на 0,9%.

В Германии продажи выросли на 0,4%, в Испании - на 0,2%, тогда как во Франции и в Польше показатель понизился на 0,7% и 3,7% соответственно.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в мае упали на 2,9% при ожидавшемся экспертами снижении на 2,7%. В апреле показатель уменьшился также на 2,9%. Показатель падает восьмой месяц подряд.