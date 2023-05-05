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RBI ждет падения доходов от российских "дочек" в 2023 году на фоне сокращения бизнеса

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает падения доходов от российских "дочек" на фоне сокращения бизнеса в России, заявил на телеконференции CEO RBI Йоханн Штробль.

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"Мы продолжаем сокращать бизнес в России: после уменьшения кредитного портфеля и ужесточения подхода к управлению взвешенными по риску активами (RWA) в прошлом году, мы также приняли дополнительные шаги по сокращению платежного бизнеса. В результате мы ожидаем сокращения доходов от российского бизнеса в 2023 году", - сказал Штробль.

RBI 5 мая сообщила, что закрыла корреспондентские счета всех российских банков, за исключением Райффайзенбанка. Это решение было принято в рамках мер по сокращению транзакционного бизнеса в России.

Глава RBI напомнил, что группа определилась с судьбой российского бизнеса - планирует его продать или вывести из периметра группы. "Мы работаем в полную силу по обоим решениям. Не могу сказать, какое будет в итоге выбрано. Оба варианта требуют получения ряда одобрений", - отметил он.

Российские "дочки" RBI в I квартале 2023 года заработали 301 млн евро прибыли после налогообложения (рост втрое по сравнению результатом за аналогичный период 2022 года), что составляет 43% от прибыли группы. Прибыль RBI после налогообложения в январе-марте 2023 года выросла на 53% - до 700 млн евро, до налогообложения - на 72% - до 877 млн евро (на Россию приходится 43% этой прибыли - 381 млн евро).

В 2022 году российские "дочки" заработали 2,1 млрд евро прибыли после налогов (54% прибыли группы), в IV квартале - 637 млн евро (72% прибыли группы).

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.

RBI Raiffeisen Bank Йоханн Штробль Райффайзенбанк Австрия
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