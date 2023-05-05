RBI допускает вывод Райффайзенбанк из периметра группы после III квартала

Продавать банк "по любой цене" RBI не готова

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) может вывести Райффайзенбанк из периметра группы не ранее окончания третьего квартала 2023 года, заявил на телеконференции CEO RBI Йоханн Штробль.

"Если все будет развиваться в рамках наших планов, то среди опций, которые больше зависят от нас, - это выделение бизнеса в отдельную структуру (spin-off). Текущий план предусматривает, что spin-off может закончиться не ранее конца третьего квартала", - сказал он.

RBI сейчас рассматривает два варианта действий в отношении Райффайзенбанка: планирует его продать или вывести из периметра группы. Для обоих решений требуется получение ряда одобрений, отметил глава группы.

В случае продажи Райффайзенбанка группа хотела бы заключить договор и закрыть сделку в течение одного квартала, но это очень смелое допущение, подчеркнул Штробль.

"Как мы говорили раньше, мы не будем продавать по любой цене. Есть уровень, который приемлем, но не по любой цене", - отметил CEO RBI.

При определении суммы сделки по продаже Райффайзенбанка в рублевом выражении будут приниматься в расчет последние данные о размере его капитала, в евро - есть ряд вопросов, которые еще нужно решить, добавил Штробль. Сумма будет зависеть от потенциального покупателя, а также его взгляда на капитал и кредитный портфель банка.

Собственный капитал Райффайзенбанка по РСБУ в 2022 году на фоне увеличения нераспределённой прибыли вырос в 1,8 раза - до 305,3 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации. Капитал российских "дочек" RBI в 2022 году по МСФО вырос вдвое - до 4,1 млрд евро, отмечалось в материалах группы.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.

О том, что RBI рассматривает возможность продажи Райффайзенбанка, получил несколько предложений о заинтересованности, Штробль сообщил в мае 2022 года.