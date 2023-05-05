RBI продолжает сокращать бизнес в России

Группа закрыла все корреспондентские счета российских банков, за исключением счета Райффайзенбанка.

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает работать над потенциальными сделками, результатом которых станет продажа или вывод из периметра группы российского Райффайзенбанка, говорится в презентации RBI.

"Мы обязуемся и дальше снижать деловую активность в России, продолжая прорабатывать такие возможные сделки", - отмечают в группе.

RBI подчеркнула, что продолжает сокращать платежный бизнес в России - закрыла все корреспондентские счета российских банков, за исключением счета Райффайзенбанка.

Риск группы на Россию (net cross border exposure) на 24 апреля 2023 года снизился до 195 млн евро, тогда как на 1 марта 2022 года он оценивался в 600 млн евро.

Российские "дочки" RBI в I квартале 2023 года заработали 301 млн евро прибыли после налогообложения (рост втрое по сравнению с 96 млн евро прибыли за аналогичный период 2022 года), что составляет 43% от прибыли группы. Прибыль RBI после налогообложения в январе-марте 2023 года выросла на 53% - до 700 млн евро, до налогообложения - на 72% - до 877 млн евро (на Россию приходится 43% этой прибыли - 381 млн евро).

Чистый процентный доход российских "дочек" RBI в I квартале текущего года вырос в 1,7 раза - до 377 млн евро, чистый комиссионный доход - вдвое - до 496 млн евро.

Расходы российских подразделений на резервы в январе-марте 2023 года составили 280 млн евро, что на 63% больше расходов в IV квартале 2022 года (172 млн евро) и на 34% больше расходов в I квартале 2022 года (209 млн евро).

Активы "дочек" в январе-марте текущего года выросли на 0,6% - до 27,0 млрд евро.

Кредитный портфель на 31 марта 2023 года составил 8,1 млрд евро, сократившись за первый квартал текущего года на 10%, за год (с 31 марта 2022 года) - на 24%.

Уровень проблемной задолженности в I квартале 2023 года практически не изменился, составив 1,6%.

Средства клиентов на 31 марта 2023 года достигли 20,8 млрд евро, увеличившись за январь-март текущего года на 3% (рост за год - на 28%).

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. Австрийская группа с февраля 2022 года изучает возможные варианты действий в отношении российского Райффайзенбанка, в том числе полный уход с российского рынка.