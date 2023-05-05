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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Производитель водки "Русский стандарт" в 2022 году снизил выручку на 5,4% до 4,8 млрд руб.

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Выручка компании "Русский стандарт водка" (входит в группу "Руст"), производящей премиальную водку, в 2022 году составила 4,758 млрд рублей, что на 5,4% меньше, чем в 2021 году (5,032 млрд рублей), сообщается в ее отчетности.

Выручка компании снижается с 2020 года.

Прибыль от продаж выросла до 895,4 млн рублей с 616 млн рублей годом ранее, чистая прибыль снизилась до 225,1 млн рублей с 266,6 млн рублей.

Как сообщалось, в 2022 году ГК "Руст" реализовала более 1 млн 9-литровых коробов водки "Русский стандарт". Это стало рекордным показателем с момента запуска бренда в 1998 году и на 19% превышает показатель 2021 года. В 2023 году, в год 25-летия бренда "Русский стандарт", компания рассчитывает на увеличение объемов продаж на 30%.

Алкогольная группа компаний "Руст" работает более чем на 80 международных рынках. Ее производственные мощности и дистрибуционные центры, кроме РФ, расположены в ряде европейских стран. В группу также входит винный дом Gancia. Основатель и председатель совета директоров ГК "Руст" Рустам Тарико.

В 2022 году выручка АО "Руст Россия" сократилась до 20,7 млрд рублей с 30,2 млрд рублей в 2021 году (снижение на 31,3%). Это самый низкий показатель за последние пять лет. Чистый убыток в прошлом году вырос до 2,7 млрд рублей с 1,3 млрд рублей в 2021 году.

Русский стандарт Русский стандарт водка Руст
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