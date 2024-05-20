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Производитель водки "Русский стандарт"снизил годовую выручку от экспорта в 1,8 раза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Экспортная выручка компании "Русский стандарт водка" (РСВ, входит в ГК "Руст"), выпускающей премиальную водку "Русский стандарт", в 2023 году составила 727,02 млн рублей против 1,297 млрд рублей в 2022 году (снижение почти в 1,8 раза), сообщается в отчетности компании.

РСВ напоминает, что с июня 2022 года в Евросоюзе запретили закупки алкогольной продукции, произведенной в России. "В этой связи экспорт российской алкогольной продукции в ЕС фактически прекратился, так как европейские дистрибьюторы не вправе закупать ее из России. Под риском также возможность получения платы за ранее поставленную в ЕС алкогольную продукцию. Для российских экспортеров это влечет риски по закону о валютном регулировании из-за невозможности осуществить репатриацию валютной выручки", - говорится в отчете.

Общая выручка компании в 2023 году снизилась до 3,775 млрд рублей с 4,758 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль упала в 5,8 раза, до 39 млн рублей с 225,1 млн рублей.

ГК "Руст" по итогам 2023 года заняла пятое место на российском рынке по объему продаж водки (6,5% рынка), говорится в отчете. Водка "Русский стандарт" названа в нем одним из лидеров премиального сегмента в России и занимает в нем 20%.

По итогам 2023 года объемы продаж "Русского стандарта" в седьмой раз в истории бренда превысили 1 млн 9-литровых коробов и составили 1 027 тысяч таких коробов. Объемы продаж этой водки в каналах дистрибуторов в 2023 году выросли в 1,5 раза, сообщается в отчетности.

Алкогольная группа компаний "Руст" работает более чем на 80 международных рынках. Ее производственные мощности и дистрибуционные центры, кроме России, расположены в ряде зарубежных стран. В группу также входит винный дом Gancia. Основатель и председатель совета директоров ГК "Руст" Рустам Тарико.

Евросоюз Русский стандарт РСВ Руст Рустам Тарико
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