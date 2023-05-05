Число нефтегазовых буровых в мире в апреле уменьшилось из-за Канады

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В апреле число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире сократилось второй месяц подряд из-за продолжающегося сокращения их количества в Канаде, показалиданные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1808 установок против 1879 в марте. При этом апрельский уровень на 205 превышает показатель за аналогичный месяц 2022 года.

В США количество установок в прошлом месяце снизилось на одну относительно марта и составило 752. В Канаде показатель рухнул на 87 - до 109. Таким образом, на долю Северной Америки сейчас приходится 47,6% работающих в мире буровых против практически половины (49,7%) годом ранее.

Число буровых в Европе выросло на две (до 120), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на десять (до 219), достигнув самых высоких уровней с марта 2020 года для обоих регионов. На Ближнем Востоке показатель увеличился на 14 (до 337).

В Латинской Америке количество установок снизилось на пять (до 178), в Африке - на четыре (до 93).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году - 1352 установки.