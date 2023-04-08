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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:30

В марте число нефтегазовых буровых в мире снизилось после двух месяцев роста

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте уменьшилось после двух месяцев роста, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1879 установок против 1921 в феврале. При этом мартовский уровень на 218 превышает показатель за аналогичный месяц 2022 года.

В США количество установок в прошлом месяце снизилось на 5 относительно февраля и составило 753. В Канаде показатель рухнул на 52 - до 196.

Число буровых в Африке выросло на 3 (до 97, что является максимумом с апреля 2020 года), в Латинской Америке - на 2 (до 183). В Европе показатель увеличился на 7 (до 118), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7 (до 209), достигнув самых высоких уровней с марта 2020 года для обоих регионов.

Между тем на Ближнем Востоке количество буровых за минувший месяц сократилось на 4 (до 323).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году - 1352 установки.

Baker Hughes США Канада
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