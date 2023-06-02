Число нефтегазовых буровых в мире снижалось три месяца подряд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В мае 2023 года число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире сократилось по итогам третьего месяца подряд, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

В среднем в мае в мире работало 1783 установки против 1808 в апреле. При этом майский уровень на 155 превышает показатель мая 2022 года.

В США количество установок в прошлом месяце снизилось на 24 относительно апреля и составило 728. В Канаде показатель уменьшился на 19 - до 90. Таким образом, на долю Северной Америки сейчас приходится 45,9% работающих в мире буровых против практически половины (49,8%) годом ранее.

Число буровых в Европе в мае сократилось на 12 по сравнению с месяцем ранее - до 109. Между тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель вырос на 14 (до 233 установок, рекорд с апреля 2019 года), на Ближнем Востоке - на 2 (до 339, самый высокий уровень с июня 2020 года), в Латинской Америке - на 12 (до 190, максимум с декабря 2019 года), в Африке - на 1 (до 94).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году - 1352 установки.