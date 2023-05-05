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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Европейская "дочка" ВТБ свернет розничную онлайн-платформу VTB Direktbank

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - VTB Bank (Europe), европейская "дочка" ВТБ, сворачивает розничную онлайн-платформу VTB Direktbank, сообщает сайт банка.

VTB Bank Europe, активы которого на конец 2021 года составляли 7,3 млрд евро, принадлежит ВТБ. В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ германский регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", отдельно указав, что VTB Bank Europe не подпал под ограничения ЕС.

Право голоса было передано доверительному управляющему с правом голоса, который принял решение ликвидировать VTB Bank (Europe) с 1 апреля этого года. Процесс ликвидации займет несколько лет. Депозиты клиентов в банке защищены двухуровневой системой гарантирования вкладов.

Как сообщил банк, в ближайшие месяцы VTB Direktbank во Франкфурте расторгнет существующие договоры с вкладчиками и выплатит им депозиты, включая все проценты, начисленные до момента выплаты.

VTB Bank (Europe) не принимает новые депозиты и не повышает ставки по действующим с февраля 2022 года, когда из-за конфликта на Украине были введены санкции в отношении ВТБ.

"Мы очень сожалеем, что вынуждены прибегнуть к такой мере, но мы надеемся на понимание нашими клиентами особой ситуации, в которой оказался банк в результате санкций против России и против его материнской структуры. Продолжение обычных банковских и депозитных операций для VTB Direktbank в этих условиях невозможно", - прокомментировал главный операционный директор VTB Bank (Europe) Ханс-Георг Херманн.

Банк гарантирует, что клиенты получат депозиты быстро и смогут использовать их для реинвестирования в другие учреждения.

Активы VTB Bank Europe на конец июня 2022 года сократились до 5,5 млрд евро с 7,3 млрд евро по итогам 2021 года. Средства на сберегательных счетах и срочных депозитах снизились с 4,1 млрд евро до 2,6 млрд евро.

VTB Bank Europe ВТБ Евросоюз Германия VTB Direktbank Ханс-Георг Херманн
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