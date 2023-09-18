ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ хочет взыскать с VTB Bank (Europe) задолженность 112,6 млн евро, говорится в иске, поданном в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует из картотеки судебных дел.

Банк также направил в суд ходатайство о наложении ареста на ценные бумаги, находящиеся на счете депо, открытом на имя VTB Bank (Europe) в депозитарии ВТБ и иных депозитариях в пределах суммы исковых требований. Речь идет о принадлежащих VTB Bank (Europe) ценных бумаг Bonds Astana Finance, Veon Holdings B.V., Bonds Alfa Holding Issuance PLC, GAZ Capital S.A., RZD Capital PLC, GAZ Finance.

ВТБ также попросил суд запретить депозитарию ВТБ вносить любые записи по счету депо, открытом на имя VTB Bank (Europe), в связи с переходом права собственности на ценные бумаги к каким-либо лицам, за исключением банка ВТБ, а также в связи с обременением ценных бумаг правами третьих лиц.

"В обоснование заявления истец указывает, что непринятие указанных обеспечительных мер сделает невозможным фактическое исполнение решения суда и повлечет причинение значительного ущерба банку ВТБ ввиду предпринимаемых ответчиком мер по отчуждению имущества на территории РФ и невозможности исполнения судебного решения на территории Германии из-за наличия ограничительных мер", - говорится в материалах суда.

13 сентября суд удовлетворил ходатайство российского банка.

ВТБ не комментирует иск.

VTB Bank Europe, активы которого на конец 2021 года составляли 7,3 млрд евро, принадлежит ВТБ. В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ германский регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", отдельно указав, что VTB Bank Europe не попал под ограничения ЕС.

Право голоса было передано доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank (Europe) с 1 апреля 2023 года. Процесс ликвидации займет несколько лет.