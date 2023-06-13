Инфляция в Германии замедлилась в мае до 6,3% - минимума с февраля 2022 года

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 6,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,6% в апреле.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков. Темпы инфляции стали самыми низкими с февраля 2022 года.

Потребительские цены в мае относительно предыдущего месяца снизились на 0,2% после подъема на 0,6% в апреле.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, увеличились на 6,1% в годовом измерении и снизились на 0,1% в помесячном. Для сравнения: в апреле цены повысились на 7,2% и 0,4% соответственно.

Продукты питания в мае подорожали на 14,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, энергоносители - на 2,6%. Без учета этих категорий потребительские цены в ФРГ выросли на 5,4%.