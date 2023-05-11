Японская SoftBank Group уменьшила годовой чистый убыток на 43%
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Японская инвестиционно-технологическая SoftBank Group уменьшила чистый убыток на 43% и уровень долговой нагрузки - почти вдвое по итогам финансового года.
Чистый убыток группы в финансовом году, завершившемся 31 марта, составил 970,1 млрд иен ($7,2 млрд) по сравнению с 1,71 млрд иен годом ранее.
Выручка SoftBank выросла до 6,57 трлн иен с 6,22 трлн иен.
Коэффициент долговой нагрузки составил 11% против 20,4% годом ранее, отмечается в презентации по итогам фингода.
Убыток фондов Vision, принадлежащих SoftBank, составил 4,3 трлн иен по сравнению с 2,55 трлн иен годом ранее.
Прибыль британского производителя процессоров Arm Ltd., который принадлежит SoftBank, составила 48,7 млрд иен против 41,2 млрд иен годом ранее.