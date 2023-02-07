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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

SoftBank завершила III финансовый квартал с чистым убытком

Компания продолжает готовить IPO британского производителя процессоров Arm

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Японская инвестиционно-технологическая SoftBank Group завершила третий финансовый квартал с чистым убытком, но ее выручка немного превысила прогнозы аналитиков.

В квартале, который завершился 31 декабря, чистый убыток компании составил 783,415 млрд иен ($5,91 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 29,05 млрд иен за аналогичный период предыдущего года.

Выручка SoftBank выросла на 6% и достигла 1,693 трлн иен.

Опрошенные Quick аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 248,365 млрд иен при выручке в 1,668 трлн иен.

Инвестиционный убыток фондов Vision, принадлежащих SoftBank, в октябре-декабре составил 660,10 млрд иен по сравнению с чистой прибылью на уровне 50,35 млрд иен годом ранее.

Прибыль британского производителя процессоров Arm Ltd., который принадлежит SoftBank, составила 19,27 млрд иен против убытка в размере 2,91 млрд иен за тот же период предыдущего года.

Финансовый директор SoftBank Ёсимицу Гото сказал, что компания добилась существенного прогресса в подготовке к IPO Arm. Компания по-прежнему ожидает, что размещение бумаг Arm состоится к марту 2024 года, отметил Гото. При этом директор Arm по отношениям с инвесторами Иэн Торнтон сказал, что компания еще не выбрала место листинга.

SoftBank Япония Ёсимицу Гото Arm Великобритания Иэн Торнтон
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