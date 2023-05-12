ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,1%, как и ожидалось

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года объем британской экономики вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

Это совпало с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

В четвертом квартале 2022 года британский ВВП также вырос на 0,1%.

Объем британской экономики в январе-марте был на 0,5% ниже доковидного уровня (четвертый квартал 2019 года), отмечается в сообщении ONS.

Деловая активность в сфере услуг увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в производственном секторе - также на 0,1%, в строительном - на 0,7%.

Потребительские расходы зафиксировали нулевой рост, государственные расходы снизились на 2,5%, а капиталовложения бизнеса выросли на 1,3%.

Повышение британского ВВП в годовом выражении в первом квартале замедлилось до 0,2% с 0,6% в предыдущем квартале, что также совпало с ожиданиями аналитиков.

Также ONS сообщило в пятницу, что промышленное производство в Британии в марте увеличилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и снизилось на 2% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали нулевой рост в помесячном исчислении и сокращение на 2,9% в годовом.