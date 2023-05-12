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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что нашел нового главу для купленной им социальной сети.

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора X/Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель", - написал он на своей странице в соцсети.

В сообщении не уточняется, кто именно станет новым руководителем.

Маск купил сервис микроблогов за $44 млрд в прошлом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами.

Илон Маск Twitter
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