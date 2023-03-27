Оценка стоимости Twitter снизилась более чем вдвое после покупки компании Маском

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники американской Twitter Inc. получат вознаграждение в виде акций, стоимость которых соответствует оценке компании на уровне $20 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо владельца соцсети Илона Маска.

"Я вижу хотя и сложный, но четкий путь к оценке, превышающей $250 млрд", - отметил Маск в сообщении, адресованном персоналу. В прошлом году он купил компанию за $44 млрд.

По словам Маска, Twitter меняется так быстро, что ее можно назвать "стартапом наоборот". Такие перемены необходимы, в том числе для предотвращения банкротства, указал он.

Уменьшение оценки до $20 млрд отражает те проблемы, с которыми столкнулась компания после смены собственника, полагает WSJ. Многие крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с Twitter, тем самым поставив под угрозу ее основной источник дохода.

Управляющая компания Fidelity, принимавшая участие в покупке Twitter, в ноябре 2022 года снизила балансовую стоимость своей доли на 56%.

Кроме того, Twitter в пятницу сообщила об утечке части исходного кода платформы. По мнению газеты, это может вызвать опасения относительно безопасности.