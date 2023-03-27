Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Оценка стоимости Twitter снизилась более чем вдвое после покупки компании Маском

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники американской Twitter Inc. получат вознаграждение в виде акций, стоимость которых соответствует оценке компании на уровне $20 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо владельца соцсети Илона Маска.

"Я вижу хотя и сложный, но четкий путь к оценке, превышающей $250 млрд", - отметил Маск в сообщении, адресованном персоналу. В прошлом году он купил компанию за $44 млрд.

По словам Маска, Twitter меняется так быстро, что ее можно назвать "стартапом наоборот". Такие перемены необходимы, в том числе для предотвращения банкротства, указал он.

Уменьшение оценки до $20 млрд отражает те проблемы, с которыми столкнулась компания после смены собственника, полагает WSJ. Многие крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с Twitter, тем самым поставив под угрозу ее основной источник дохода.

Управляющая компания Fidelity, принимавшая участие в покупке Twitter, в ноябре 2022 года снизила балансовую стоимость своей доли на 56%.

Кроме того, Twitter в пятницу сообщила об утечке части исходного кода платформы. По мнению газеты, это может вызвать опасения относительно безопасности.

Twitter Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве из-за забастовки временно не отправляет самолеты

Профсоюзный центр Израиля заявил о планах начать всеобщую забастовку

Профсоюзный центр Израиля заявил о планах начать всеобщую забастовку

Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале упала на 22,9%

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 марта

Сенаторы США представили законопроект о защите сельхозземель от иностранного вреда

Сенаторы США представили законопроект о защите сельхозземель от иностранного вреда

Нетаньяху начал обсуждать возможность заморозки проекта закона о судебной реформе

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Вашингтон не увидел признаков перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

Что произошло за день: воскресенье, 26 марта

В Германии забастовка в понедельник грозит остановить движение транспорта в стране

В Германии забастовка в понедельник грозит остановить движение транспорта в стране
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });