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Brent подорожала до $75,57 за баррель

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии, тогда как до этого котировки снижались три дня подряд.

К 8:07 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,45%), до $75,57 баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,06 (1,4%), до $75,23 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи на $0,27 (0,38%), до $71,38 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,07 (1,5%), до $71,11 за баррель.

Позитивным фактором для рынка стали сильные макроэкономические статданные из Китая, хотя и оказавшиеся хуже прогнозов рынка.

Как сообщалось, промпроизводство в КНР в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 3,9% в марте. Розничные продажи в прошлом месяце взлетели на 18,4% после подъема на 10,6% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.

Также рынок получает поддержку за счет надежд, что Белому дому и Конгрессу удастся договориться о повышении лимита госдолга США.

Переговоры относительно потолка госдолга между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей американского Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, как ожидается, возобновятся во вторник.

Министерство энергетики США сообщило о планах приобрести до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва. Весной прошлого года Байден анонсировал продажу 180 млн баррелей из резерва для борьбы с дефицитом топлива на рынке.

Объем запасов нефти в стратрезерве по состоянию на 5 мая составлял 362 млн баррелей при максимально возможном уровне в 713 млн баррелей. Нынешний показатель - минимальный с 1980-х годов, пишет MarketWatch.

Brent WTI Китай США Минэнерго Конгресс
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