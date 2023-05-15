Заявление на взаимозачет активов Сбера с его британской "дочкой" пока "зависло" в OFSI

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Идея провести взаимозачет обязательств Сбербанка с его британской "дочкой" (находится под внешним управлением), выдвинутая несколько месяцев назад, пока не получила развития: регулятор не дал ни положительного, ни отрицательного ответа.

Юристы, представляющие интересы специальных управляющих Sberbank CIB (UK) Ltd, еще осенью 2022 года обратились в Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина за разрешением на взаимозачет части активов, находящихся в России, с требованиями материнского банка к компании. Как говорится в очередном отчете управляющих, это заявление остается неудовлетворенным, и никакой обратной связи по нему получено не было (на дату составления отчета - 28 апреля 2023 года).

Целью этого предложения является зачет заблокированных в России средств компании в счет суммы, подлежащей выплате Сбербанку как крупнейшему кредитору Sberbank CIB. Чистые обязательства Sberbank CIB перед Сбербанком составляют $95 млн. У материнского банка находятся денежные средства британского подразделения на $107 млн. Они и являются предметом предложения о взаимозачете обязательств. Эти средства не могут быть возвращены Sberbank CIB из-за существующих санкций, отмечается в отчете.

У Sberbank CIB есть инвестиционные ценные бумаги, которые он держит на счетах в бельгийском Euroclear и российском Национальном расчетном депозитарии (НРД), а также в Citibank. Эти активы представлены акциями российских, европейских и американских юридических лиц, биржевыми индексными фондами, российскими суверенными и корпоративными облигациями, депозитарными расписками преимущественно китайских и российских компаний, а также вложениями в структурированные инструменты, выпущенные крупнейшими банками.

К активам в НРД доступа нет в силу существующих санкций. Активы в Euroclear управляющие пытались реализовать, но они подпали под блокировку в июле 2022 года. Разрешение Министерства финансов Бельгии на продажу активов на 5,4 млн евро, учитывающихся в Euroclear, было получено в декабре 2022 года. Средства в эквиваленте 4,8 млн фунтов поступили на специальный банковский счет в марте 2023 года.

На разблокировку находящихся в Euroclear активов, имеющих отношение к США, на сумму 12,6 млн фунтов в эквиваленте может потребоваться специальное разрешение OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций). Управляющие Sberbank CIB планируют обратиться за получением этой лицензии, сказано в отчете.

Sberbank CIB находится в процессе сворачивания операций, в нем введена специальная администрация.

В апреле 2022 года США ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Позднее аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны, в том числе Великобритания и ЕС.