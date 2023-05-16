В Китае в апреле промпроизводство и розничные продажи выросли хуже прогнозов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года в Китае промпроизводство увеличилось на 5,6% в годовом исчислении, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 3,9% в марте и стали самыми высокими с сентября 2022 года.

Производство в нефтегазовой отрасли повысилось на 5,6%, переработке цветных металлов - на 4,3%, черных - на 7,4%. Между тем снижение было зафиксировано в таких отраслях как сельское хозяйство (-1,6%), добыча угля (-0,6%), текстильная промышленность (-3%).

Промпроизводство в январе-апреле выросло на 3,6% относительно аналогичного периода годом ранее.

Розничные продажи в апреле взлетели на 18,4% (максимальный рост с марта 2021 года) после подъема на 10,6% в марте.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.

Реализация одежды увеличилась на 13,4%, косметики - на 9,3%, мебели - на 4,3%, табачной и алкогольной продукции - на 8,3%, автомобилей - на 5,4%, товаров личной гигиены - 6,2%. В то же время продажи телекоммуникационного оборудования уменьшились на 1,5%, строительных материалов - на 4,5%.

В январе-апреле розничные продажи выросли на 8,5%.

Безработица в Китае в прошлом месяце опустилась до 5,2% с 5,3% в марте.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-апреле увеличились на 4,7% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 5,5%.