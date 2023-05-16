Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

В Китае в апреле промпроизводство и розничные продажи выросли хуже прогнозов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года в Китае промпроизводство увеличилось на 5,6% в годовом исчислении, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 3,9% в марте и стали самыми высокими с сентября 2022 года.

Производство в нефтегазовой отрасли повысилось на 5,6%, переработке цветных металлов - на 4,3%, черных - на 7,4%. Между тем снижение было зафиксировано в таких отраслях как сельское хозяйство (-1,6%), добыча угля (-0,6%), текстильная промышленность (-3%).

Промпроизводство в январе-апреле выросло на 3,6% относительно аналогичного периода годом ранее.

Розничные продажи в апреле взлетели на 18,4% (максимальный рост с марта 2021 года) после подъема на 10,6% в марте.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.

Реализация одежды увеличилась на 13,4%, косметики - на 9,3%, мебели - на 4,3%, табачной и алкогольной продукции - на 8,3%, автомобилей - на 5,4%, товаров личной гигиены - 6,2%. В то же время продажи телекоммуникационного оборудования уменьшились на 1,5%, строительных материалов - на 4,5%.

В январе-апреле розничные продажи выросли на 8,5%.

Безработица в Китае в прошлом месяце опустилась до 5,2% с 5,3% в марте.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-апреле увеличились на 4,7% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 5,5%.

Китай ГСУ КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро

"Магнит" готовится запустить маркетплейс с непродовольственными товарами

"Магнит" готовится запустить маркетплейс с непродовольственными товарами

Набсовет "АЛРОСА" скоро рассмотрит назначение Маринычева гендиректором

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня вырастет на $1,8, до $16,2 за тонну

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });