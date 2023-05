Японский рынок акций достиг многомесячных рекордов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник без единой динамики; в то же время японский рынок акций достиг многомесячных рекордов.

Рост промышленного производства и розничных продаж в КНР в апреле ускорился, но оказался ниже прогноза. Это негативно повлияло на рынок материкового Китая.

В то же время продолжился подъем японского рынка. Индексы Nikkei 225 и Topix за день увеличились на 0,7% и 0,6%, в результате чего они достигли максимумов за восемнадцать месяцев и 32 года соответственно. Этому способствуют такие факторы, как хорошая квартальная отчетность компаний, ослабление иены и позитивные экономические данные, сообщает Trading Economics.

В число лидеров роста вошли акции технологических компаний, включая Tokyo Electron (+4,2%), Recruit Holdings (+3,5%), Advantest (+5,5%) и SoftBank Group (+0,9%).

Цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. повысилась на 2,8%. Банк в 2022 финансовом году, который завершился в марте, сократил чистую прибыль на 1,3% - до 1,116 трлн иен ($8,22 млрд). Однако в текущем фингоду он рассчитывает получить рекордную чистую прибыль в размере 1,3 трлн иен.

Между тем продолжили дешеветь акции Rakuten. По итогам торгов во вторник они потеряли 5,1% после падения более чем на 9% днем ранее. Интернет-компания объявила о намерении привлечь 332,18 млрд иен ($2,44 млрд) за счет допэмиссии почти 550 млн бумаг, что соответствует 34% находящихся в обращении акций.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил всего 7,12 пункта (+0,04%).

Промпроизводство в Китае в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 3,9% в марте.

Розничные продажи в прошлом месяце взлетели на 18,4% после подъема на 10,6% в марте.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее значительно подорожали бумаги производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. - на 5,3%, ритейлера JD.com Inc. - на 4%, интернет-компании Baidu Inc. - на 2,8%, разработчика игр Netease Inc. - на 1,5%, нефтяной PetroChina Co. - на 1,3%.

В то же время снизилась цена акций девелопера Country Garden Holdings - на 5%, транспортно-логистической Orient Overseas - на 3,3%, пивоваренной China Resources Beer - на 2,4%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,89 пункта (+0,04%).

Стоимость SK Hynix подскочила на 4,6% на новости о том, что процесс переговоров о слиянии между японской Kioxia Holdings и американской Western Digital ускорился. Заключение этой сделки приведет к сокращению числа конкурентов в сфере производства чипов памяти NAND, что позитивно, в том числе и для южнокорейской компании, приводит мнение аналитиков издание MarketWatch.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 1,4%, сталелитейной Posco - на 0,7%.

Между тем цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor упала на 2,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,45%.

Индекс потребительского доверия в мае упал до минимального уровня с апреля 2020 года - 79 пунктов по сравнению с 85,8 пункта месяцем ранее.

Снизились в цене акции Newcrest Mining (-1%), CSL Ltd (-1,2%), Telstra Group (-0,2%) и Woolworths Group (-1,4%).