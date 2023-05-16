Розничные продажи в США в апреле выросли слабее, чем ожидалось

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,8%.

Согласно пересмотренным данным, в марте розничные продажи в Штатах уменьшились на 0,7%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце выросли на 0,4%. Показатель без учета автомобилей и топлива повысился на 0,6%.

Продажи на АЗС снизились в апреле на 0,8%, в универмагах и магазинах строительных материалов и садового оборудования - выросли на 0,9% и 0,5% соответственно.

Продажи в магазинах электроники и бытовой техники снизились на 0,5%, одежды - на 0,3%, в мебельных магазинах - на 0,7%, у автодилеров - увеличились на 0,4%.

Розничные продажи в магазинах товаров для здоровья и ухода за собой повысились на 0,9%, в магазинах спортивных товаров, товаров для хобби, книг и музыкальных инструментов - снизились на 3,3%.

В точках общепита отмечен рост на 0,6%.

В годовом выражении розничные продажи в США в апреле увеличились на 1,6% после подъема на пересмотренные 2,4% месяцем ранее.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.