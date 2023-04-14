Розничные продажи в США в марте снизились сильнее, чем ожидалось

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи в Штатах уменьшились на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Снижение розничных продаж показывает, что повышение цен и процентных ставок отрицательно сказывается на потребительских расходах, отмечает Trading Economics.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце сократились на 0,8%. Показатель без учета автомобилей и топлива уменьшился на 0,3%.

Продажи на АЗС упали в марте на 5,5%, в универмагах - на 3%, в магазинах строительных материалов и садового оборудования - на 2,1%.

Снижение продаж в магазинах электроники и бытовой техники составило 2,1%, одежды - 1,7%, автодилеров - 1,6%, мебельных магазинов - 1,2%.

В то же время в точках общепита отмечен рост на 0,1%.

В годовом выражении розничные продажи в США в марте увеличились на 2,9% после подъема на 5,9% месяцем ранее.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.