В России продажи дорожно-строительной и спецтехники в I квартале упали на 39%

В IV квартале 2022 года продажи такой техники, как сообщалось, были на уровне 3115 штук. Таким образом, поквартальное снижение в январе-марте 2023 года составило 17,9%.

АЕБ зафиксировала падение реализации по всем основным наименованиям спецтехники. В частности, отгрузки гусеничных экскаваторов упали на 13,6% (до 1280 штук), экскаваторов-погрузчиков - в 4,3 раза (до 241 штуки), колесных погрузчиков - на 24,7% (до 225 штук), гусеничных тракторов - на 19% (до 281 штуки), погрузчиков с бортовым поворотом - в 4,5 раза (до 71 штуки) В статистике нет сведений о продаже виброкатков, которых в IV квартале прошлого года было реализовано 362 штуки.

Продажи спецтехники в России в I квартале с динамикой к АППГ накопленным итогом, шт. (данные АЕБ)

Вид спецтехники 3 мес. 2023г Гусеничные экскаваторы 1280 (-13,6%) Гусеничные тракторы 281 (-19%) Колесные экскаваторы 245 (+21,3%) Экскаваторы-погрузчики 241 (-76,6%) Колесные погрузчики 225 (-24,7%) Самоходные грейдеры 131 (-25,6%) Погрузчики с бортовым поворотом 71 (-77,5%) Трубоукладчики 39 (рост в 3,9 р.) Колесные бульдозеры 35 (-7,9%) Самосвалы с жесткой рамой 7 (-93,3%) Телескопические погрузчики 3 (-97,7%) Сочлененные самосвалы 0 (против 78 шт.) ВСЕГО (с начала года) 2558 (-39,3%)

Данные о продажах подготовлены комитетом производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ. В них учтены машины таких производителей и импортеров, как "Кранекс", ПТЗ, "Четра", Bobcat, Caterpillar, CNH, Doosan, Dressta, Hidromek, Hitachi, Hyundai, Komatsu, Liebherr, UMG СДМ, Volvo. Данные John Deere и JCB, традиционно включаемые в пресс-релиз АЕБ, за I квартал 2023 года не приводятся. Доля компаний, представленных в комитете, составляет около 80% российского рынка дорожно-строительной и спецтехники.

АЕБ подчеркивает, что представленные данные отражают неполную картину рынка в связи с неучастием в статистической программе ассоциации ряда игроков. "Комитет производителей дорожно-строительной техники работает над привлечением новых участников в программу, в частности из Китая", - говорится в сообщении АЕБ.

Большинство иностранных производителей автомобилей и спецтехники весной прошлого года приостановили поставки в Россию и локальное производство после начала военной операции на территории Украины.

Как сообщали "Интерфаксу" ранее в ассоциации Росспецмаш, продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале выросли в денежном выражении на 24%, до 17,7 млрд рублей.

"Спрос на отечественную строительно-дорожную технику динамично растет. Для большинства моделей заводы смогли в кратчайшие сроки заместить импортные комплектующие в основном за счет переориентации на российские аналоги и благодаря развитию собственного производства. Продолжается реализация масштабных инфраструктурных проектов. Крупные компании всё чаще отдают предпочтение именно специализированной технике из России", - говорили в Росспецмаше в конце апреля.

В количественном выражении за январь-март 2023 года отгрузки экскаваторов, по подсчетам ассоциации, выросли в 5,9 раза, кранов-трубоукладчиков - в 3 раза, мини-погрузчиков - на 22%, катков - на 14%, фронтальных погрузчиков - на 1%. В то же время сократились отгрузки экскаваторов-погрузчиков (на 73%), кранов-манипуляторов (на 23%), автогрейдеров (на 22%), гусеничных бульдозеров (на 19%).

"Снижение отгрузок в отдельных сегментах связано с разными причинами. Например, в сегменте автогрейдеров наблюдается рост производства, следовательно, часть отгрузок запланирована на более поздний срок. В ряде случаев предприятия еще не успели наладить собственный выпуск комплектующих в достаточных объемах. Также остается проблема агрессивного импорта, в том числе случаи, когда иностранные машины и оборудование реализуются фактически по себестоимости или ниже ее", - говорили в Росспецмаше.