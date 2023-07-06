АЕБ сообщила о росте продажи легковых машин в России в I полугодии на 9,9%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В России в I полугодии 2023 года продажи легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей выросли на 9,9%, до 428 308 штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Традиционный автомобильный пресс-релиз АЕБ в этот раз впервые дополнен данными о продажах, предоставленными АО "ППК" - совместным предприятием "Автостата" и АО "Электронный паспорт". Эти данные комбинируются с данными АЕБ, собранными от официальных производителей и импортеров, что, как отмечает ассоциация, "позволит дать более объективную оценку состоянию рынка продаж новых автомобилей и его динамике".

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