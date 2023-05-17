Siemens во II финквартале увеличила чистую прибыль более чем втрое

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Германский промышленный конгломерат Siemens AG во втором квартале 2023 финансового года нарастил чистую прибыль более чем втрое, лучше прогнозов аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 3,48 млрд евро по сравнению с 1,03 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка повысилась на 14% - до 19,42 млрд евро. На сопоставимой основе показатель вырос на 15%.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 3,11 млрд евро и выручку на уровне 18,59 млрд евро.

Объем заказов Siemens в отчетном периоде увеличился на 13% и достиг 23,64 млрд евро.

Прибыль промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - составила 2,61 млрд евро против 1,78 млрд евро годом ранее. Рентабельность по этому показателю составила 14,2%.

Прибыль подразделения программных решений и технологий (Digital Industries) в минувшем квартале увеличилась на 57%, до рекордных 1,3 млрд евро, подразделения интеллектуальной инфраструктуры (Smart Infrastructure) - на 75%, до 779 млн евро, также максимальных за всю историю. Подразделение транспортного машиностроения (Mobility) завершило квартал с прибылью в 247 млн евро против убытка в 369 млн евро годом ранее.

Сегмент Siemens Healthineers, выпускающий диагностическое медицинское оборудование, сократил прибыль на 67%, до 288 млн евро.

Siemens улучшила прогноз выручки на весь 2023 фингод и теперь ожидает роста показателя на сопоставимой основе в диапазоне от 9% до 11%. Ранее компания прогнозировала увеличение на 7-10%.

Котировки акций компании растут на 1,8% в ходе торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость Siemens поднялась на 17,5%, до 118,81 млрд евро.