Чистая прибыль Siemens в IV финквартале сократилась на треть

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в четвертом квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль на треть, однако увеличил выручку и прибыль в промышленном сегменте.

Как сообщается в пресс-релизе германской компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,9 млрд евро по сравнению с 2,91 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Падение прибыли вызвано тем, что в прошлом году Siemens зафиксировала единовременный доход в размере 1,1 млрд от продажи активов.

Скорректированная прибыль снизилась на 35% и составила 2,34 евро на акцию.

Выручка повысилась на 4% - до 21,39 млрд евро. Объем заказов практически не изменился и составил 21,8 млрд евро. В сопоставимом выражении выручка повысилась на 10%, объем заказов - на 6%.

Прибыль промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - повысилась на 7% и составила 3,4 млрд евро. Это рекордный квартальный показатель в истории компании.

В прошлом финансовом году в целом чистая прибыль выросла почти вдвое и достигла 8,5 млрд евро, выручка повысилась на 11% в сопоставимом выражении, до 77,8 млрд евро, а объем заказов - на 7%, до 92,3 млрд евро.

Руководство Siemens рекомендовало увеличить размер годовых дивидендов до 4,7 евро на акцию с 4,25 евро.

В текущем фингоду компания ожидает сопоставимого роста выручки без учета валютных колебаний на 4-8%, а также скорректированную прибыль в размере 10,40-11 евро на акцию.

С начала текущего года рыночная стоимость Siemens повысилась на 7,1%, до 107,7 млрд евро, в то время как фондовый индекс DAX прибавил 13,1% за этот период.