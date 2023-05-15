Siemens Energy сократила чистый убыток во II финквартале

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG уменьшил чистый убыток и увеличил выручку во втором квартале текущего финансового года, а также улучшил годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил 189 млн евро по сравнению с убытком в размере 252 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Тем временем показатель EBITDA вырос до 354 млн с 200 млн евро.

Выручка увеличилась на 24%, до 8,03 млрд евро по сравнению с 6,58 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Объем заказов подскочил до 12,26 млрд евро с 7,91 млрд евро годом ранее.

В текущем финансовом году компания теперь ожидает роста выручки на 10-12%, а не на 3-7%. Чистый убыток по итогам года, как ожидается, вырастет по сравнению с предыдущим годом, когда он составил 712 млн евро.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включает в себя технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, включая газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Капитализация Siemens Energy с начала года выросла на 27,3%, до 17,6 млрд евро.