Продажи автомобилей в ЕС в апреле выросли на 17,2%, с начала года - на 17,8%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в апреле выросли на 17,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 803 188 единиц, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Все крупнейшие рынки ЕС показали уверенные темпы роста продаж: в Италии они составили 29,2%, во Франции - 21,9%, в Германии - 12,6%, в Испании - 8,2%.

Количество проданных новых автомобилей по Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в апреле повысилось на 16,1%, до 964 932 машин.

Продажи автомобилей группы Volkswagen (VW) (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в прошлом месяце увеличились на 31,2%, до 220 459. Доля VW на рынке ЕС выросла до 27,4% с 24,5% годом ранее.

Автоконцерн Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) реализовал машин на 8,7% больше, 149 786 единиц. Рыночная доля Stellantis, однако, уменьшилась до 18,6% с 20,1%.

Продажи Renault Group взлетели на 41,1%, до 91 413 автомобилей, Hyundai Group (включает Kia) - увеличились на 1,8%, до 73 248 машин.

Реализация автомобилей BMW выросла на 8,6%, Mercedes-Benz - на 5,8%, Toyota - снизилась на 1,4%.

Продажи электромобилей Tesla Inc. в ЕС подскочили в девять раз, до 10 685 единиц.

В целом реализация электромобилей в регионе в апреле выросла в 1,5 раза, до 94 561 машины. Доля электромобилей на европейском рынке увеличилась до 11,8% по сравнению с 9,1% годом ранее.

Продажи автомобилей в ЕС в январе-апреле выросли на 17,8%, до 3,5 млн единиц.