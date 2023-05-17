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Commerzbank увеличил квартальную чистую прибыль почти вдвое благодаря росту ставок

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, увеличил чистую прибыль почти вдвое благодаря росту процентного дохода в условиях подъема ставок.

Чистая прибыль банка в январе-марте составила 580 млн евро против 298 млн евро годом ранее.

Чистый процентный доход подскочил на 39%, до 1,95 млрд евро, чистый комиссионный доход уменьшился на 5,6%, до 915 млн евро.

Эксперты в среднем прогнозировали чистую прибыль Commerzbank на уровне 481 млн евро, чистый процентный доход - 1,88 млрд евро, комиссионный доход - 911 млн евро, свидетельствуют данные, собранные самим банком.

"Динамика процентных ставок остается для нас благоприятной, и собранные комиссии были высокими, - заявил глава Commerzbank Манфред Кноф. - Мы на пути к достижению поставленных на 2023 год целей, в том числе планируем направить на выплаты акционерам 50% чистой прибыли".

Commerzbank улучшил прогноз для показателя чистого процентного дохода на текущий год до 7 млрд евро с 6,5 млрд евро. Прогноз аналитиков, однако, является более высоким - 7,37 млрд евро.

Банк рассчитывает, что его чистая прибыль в 2023 году будет "существенно выше", чем годом ранее, когда она составила 1,435 млрд евро. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составляет 2,13 млрд евро.

Commerzbank также анонсировал запуск программы обратного выкупа акций на сумму 122 млн евро. Кроме того, он намерен выплатить дивиденды в размере 0,2 евро на акцию.

Commerzbank Германия Манфред Кноф
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