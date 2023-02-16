Commerzbank в IV квартале увеличил чистую прибыль выше прогноза

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 12,1%, при этом результат превзошел ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила 472 млн евро против 421 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Аналитики в среднем оценивали ее на уровне 374 млн евро.

Выручка Commerzbank выросла на 12,7% и достигла 2,363 млрд евро. Чистый процентный доход подскочила в 1,5 раза - до 1,958 млрд евро, тогда как комиссионный доход снизился на 12,6%, до 806 млн евро.

Коэффициент достаточности основного капитала банка (CET 1) на конец декабря составлял 14,1% против 13,6% тремя месяцами ранее.

По итогам 2022 года банк получил саму высокую чистую прибыль более чем за десятилетие, отмечается в сообщении. Она составила 1,435 млрд евро, увеличившись более чем втрое относительно 2021 года (430 млн евро).

Выручка выросла на 12% - до 9,46 млрд евро, при этом чистый процентный доход повысился на треть и достиг 6,46 млрд евро.

Банк прогнозирует, что в 2023 году чистый процентный доход существенно превысит 6,5 млрд евро. Чистая прибыль, как ожидается, также будет значительно выше показателя за прошлый год.

Котировки акций Commerzbank подскочили более чем на 8% в ходе торгов в четверг. Капитализация банка за последний год выросла почти на 26% (до 12,6 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил всего 2%.