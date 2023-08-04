Commerzbank увеличил чистую прибыль на 20% во II квартале и улучшил годовой прогноз

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, нарастил чистую прибыль во втором квартале 2023 года на фоне роста процентных ставок и повысил прогноз чистого процентного дохода на текущий год в целом.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в апреле-июне составила 565 млн евро против 470 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась на 8,7%, до 2,63 млрд евро.

Чистый процентный доход подскочил на 44%, до 2,13 млрд евро. Это новый квартальный рекорд. Чистый комиссионный доход сократился на 6%, до 841 млн евро.

Коэффициент достаточности основного капитала банка (CET 1) на конец июня составлял 14,4% против 13,7% годом ранее.

Банк подтвердил прогноз, согласно которому чистая прибыль в 2023 году существенно превысит прошлогодний показатель, составивший 1,4 млрд евро. Кроме того, Commerzbank рассчитывает получить чистый процентный доход в размере не менее 7,8 млрд евро, тогда как ранее ожидалось, что показатель составит около 7 млрд евро.

Акции Commerzbank на торгах во Франкфурте в пятницу дешевеют на 1,6%. С начала текущего года капитализация банка увеличилась на 24% до 13,36 млрд евро, тогда как германский индекс DAX за этот период прибавил 14%.