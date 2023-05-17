Китайский интернет-гигант Tencent в I кв. нарастил чистую прибыль на 10%, выручку - на 11%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Выручка китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. в первом квартале увеличилась на 11%, чистая прибыль - на 10% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе компании.

В январе-марте выручка составила почти 150 млрд юаней ($21,8 млрд) против 135,5 млрд юаней годом ранее, чистая прибыль - 25,84 млрд юаней против 23,41 млрд юаней.

В международном игровом сегменте выручка компании в прошедшем квартале выросла на 25%, до 13,2 млрд юаней, в китайском игровом сегменте, до этого несколько кварталов снижавшем доходы, и сегменте соцсетей - на 6%, до 35,1 млрд юаней и 31 млрд юаней соответственно. Показатель в сегменте финансово-технологических и бизнес-услуг вырос на 14% - до 48,7 млрд юаней. Доходы от онлайн-рекламы повысились на 17%, достигнув 21 млрд юаней.

Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец марта составляло 597 млн, увеличившись за год на 6%. Совокупное число пользователей Weixin и WeChat выросло на 2% - до 1 млрд 319 млн человек. В поквартальном сравнении первый показатель увеличился на 4%, в то время как второй остался без изменений.

Котировки акций Tencent по итогам торгов в Гонконге в среду снизились на 0,6%. Рыночная стоимость компании с начала года повысилась на 8,1%, в то время как фондовый индекс Hang Seng потерял за этот период 1,1%.