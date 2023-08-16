Tencent увеличил квартальную чистую прибыль на 41%, хуже прогнозов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. увеличил чистую прибыль на 41% благодаря сильным результатам в различных направлениях бизнеса, в том числе в сфере онлайн-рекламы.

Как говорится в сообщении Tencent, чистая прибыль в апреле-июне составила 26,17 млрд юаней ($3,59 млрд) по сравнению с 18,62 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 33,44 млрд юаней.

Квартальная выручка Tencent увеличилась на 11%, до 149,21 млрд юаней.

Доход компании от онлайн-рекламы вырос на 34%, до 25 млрд юаней.

Выручка Tencent в игровом сегменте за рубежом повысилась на 19%, до 12,7 млрд юаней, в Китае показатель практически не изменился по сравнению со вторым кварталом прошлого года, составив 31,8 млрд юаней.

Доход в сегменте соцсетей вырос на 2% - до 29,7 млрд юаней, в сегменте финансово-технологических и деловых услуг - на 15%, до 48,6 млрд юаней.

Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец июня составляло 571 млн человек (+0,4% за год). Совокупное число пользователей Weixin и WeChat выросло на 2% - до 1 млрд 327 млн человек.