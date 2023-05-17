Число новостроек в США в апреле неожиданно выросло на 2,2%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, увеличилось на 2,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,401 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в марте количество новостроек равнялось 1,371 млн (падение на 4,5%), а не 1,42 млн (снижение на 0,8%), как сообщалось ранее.

Эксперты прогнозировали в среднем снижение показателя до 1,4 млн с объявленного ранее мартовского уровня, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце увеличилось на 1,6% и составило 846 тыс. Это максимальный уровень за последние четыре месяца. В случае многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильного сегмента рынка, число новостроек выросло на 5,2% - до 542 тыс.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в апреле, снизилось на 1,5% - до 1,416 млн в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 1,437 млн месяцем ранее. Сокращение было зафиксировано по итогам второго месяца подряд.

Аналитики предполагали, что число разрешений увеличится до 1,437 млн с объявленного ранее мартовского показателя в 1,43 млн.