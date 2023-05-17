Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Число новостроек в США в апреле неожиданно выросло на 2,2%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, увеличилось на 2,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,401 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в марте количество новостроек равнялось 1,371 млн (падение на 4,5%), а не 1,42 млн (снижение на 0,8%), как сообщалось ранее.

Эксперты прогнозировали в среднем снижение показателя до 1,4 млн с объявленного ранее мартовского уровня, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце увеличилось на 1,6% и составило 846 тыс. Это максимальный уровень за последние четыре месяца. В случае многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильного сегмента рынка, число новостроек выросло на 5,2% - до 542 тыс.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в апреле, снизилось на 1,5% - до 1,416 млн в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 1,437 млн месяцем ранее. Сокращение было зафиксировано по итогам второго месяца подряд.

Аналитики предполагали, что число разрешений увеличится до 1,437 млн с объявленного ранее мартовского показателя в 1,43 млн.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США выросли на 5,04 млн баррелей за неделю

РФ в мае вышла на сокращение добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки

Золото потянулось к бирже. Обзор

Золото потянулось к бирже. Обзор

Силуанов отметил отставание от плана поступления в бюджет нефтегазовых доходов

Доллар поднялся выше 81 руб. впервые с 28 апреля

Биржевая цена бензина Аи-95 впервые в истории превысила 60 тыс. руб. за тонну

Биржевая цена бензина Аи-95 впервые в истории превысила 60 тыс. руб. за тонну

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%

Продажи De Beers в четвертом цикле 2023 г. упали на 20% год к году из-за слабого спроса

Продажи De Beers в четвертом цикле 2023 г. упали на 20% год к году из-за слабого спроса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });