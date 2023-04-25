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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Продажи новостроек в США в марте выросли на 9,6%, до максимума за год

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в марте подскочили на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 683 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Это максимальный уровень за последний год.

Согласно пересмотренным данным, в феврале было реализовано 623 тыс. домов, а не 640 тыс., как было объявлено ранее.

Между тем аналитики в среднем ожидали снижения продаж до 630 тыс. с ранее объявленного февральского уровня, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 634 тыс.

Тем не менее, реализация новых домов в марте снизилась на 3,4% относительно того же месяца годом ранее.

Медианная цена нового дома в США в минувшем месяце увеличилась до $449,8 тыс. по сравнению с $433,2 тыс. в феврале и $435,9 тыс. в марте 2022 года.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец прошлого месяца составляло 432 тыс. - минимальное количество с прошлого апреля. При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 7,6 месяца против 8,4 месяца в феврале. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

США
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