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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Число новостроек в США в июне упало на 8%, хуже прогнозов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в июне, сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в мае количество новостроек равнялось 1,559 млн, а не 1,631 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня, согласно данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце упало на 7% и составило 935 тысяч. В случае многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильного сегмента рынка, число новостроек снизилось на 11,6% - до 482 тысяч.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в июне, понизилось на 3,7% - до 1,44 млн в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 1,496 млн месяцем ранее.

Аналитики предполагали, что число разрешений понизится до 1,49 млн с объявленного ранее майского показателя в 1,491 млн.

США Минторговли
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