Глава российской "дочки" Viterra подтвердил смену названия на "МЗК Экспорт"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Управляющий директор российской "дочки" зернотрейдера Viterra – ООО "Витерра Рус" Николай Демьянов подтвердил смену названия компании на "МЗК Экспорт".

"Да", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах Всероссийского зернового форума, который проходит в Сочи в четверг. От дальнейших комментариев он отказался.

О смене названия в четверг сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По их словам, операционный бизнес Viterra планируется передать местному менеджменту. "МЗК Экспорт" также может сохранить контроль над терминалом в Ростове-на-Дону мощностью до 1,5 млн тонн зерна в год и часть доли из 50% в терминале "Тамань" мощностью 5,5 млн тонн зерна в год. Еще часть доли в "Тамани" может быть продана структурам, связанным с "Деметра-Холдингом", который владеет остальными 50%.

МЗК (Международная зерновая компания) – первое название, под которым нынешняя "Витерра Рус" начала торговлю зерном в России в 2004 году как дочерняя структура Glencore. В 2017 году российское подразделение было переименовано в "Гленкор Агрикалчер МЗК", в 2021 году после смены глобального наименования Glencore Agriculture на Viterra стало работать под текущим названием.

Как сообщалось, согласно отчету ООО "Витерра Рус", в 2022 году компания увеличила выручку на 15,7%, до 80,7 млрд рублей (без НДС), с 69,9 млрд рублей годом ранее. Основная доля выручки пришлась на реализацию продукции на экспорт. Она достигла 78,2 млрд рублей против 64,4 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль снизилась до 816,6 млн рублей с 853,7 млн рублей в 2021 году.