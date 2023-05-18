Российская "дочка" зернотрейдера Viterra может сменить название на "МЗК Экспорт"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российская "дочка" зернотрейдера Viterra – ООО "Витерра Рус" – после ухода материнской компании из РФ может сменить название на "МЗК Экспорт", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В мае она зарегистрировала серию доменов с именами MZK-Export, MZK-Trade, MZK-Rus и т.п.

По словам источников, операционный бизнес Viterra планируется передать местному менеджменту. "МЗК Экспорт" также может сохранить контроль над терминалом в Ростове-на-Дону мощностью до 1,5 млн тонн зерна в год и часть доли из 50% в терминале "Тамань" мощностью 5,5 млн тонн зерна в год, говорят они. Еще часть доли в "Тамани" может быть продана структурам, связанным с "Деметра-Холдингом", который владеет остальными 50%. Один из собеседников "Ъ" указывает, что окончательно схема передачи актива не определена. В "Деметра-Холдинге" отказались от комментариев.

МЗК (Международная зерновая компания) – первое название, под которым нынешняя "Витерра Рус" начала торговлю зерном в России в 2004 году как дочерняя структура Glencore. В 2017 году российское подразделение было переименовано в "Гленкор Агрикалчер МЗК", в 2021 году после смены глобального наименования Glencore Agriculture на Viterra стало работать под текущим названием.

По данным участников рынка, в июле 2022 года - феврале 2023 года "Витерра Рус" была четвертым экспортером зерна из России, отгрузив около 3 млн тонн, что соответствует примерно 9% экспорта из РФ за этот период. По словам собеседника "Ъ" на рынке, без участия глобального офиса Viterra "МЗК Экспорт" будет сложнее конкурировать. При снижении доли в "Тамани" переваливать прежние объемы через этот терминал вряд ли получится, отмечает источник.

Как сообщалось, согласно отчету ООО "Витерра Рус", в 2022 году компания увеличила выручку на 15,7%, до 80,7 млрд рублей (без НДС), с 69,9 млрд рублей годом ранее. Основная доля выручки пришлась на реализацию продукции на экспорт. Она достигла 78,2 млрд рублей против 64,4 млрд рублей в 2021 году. Компания продавала пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечное масло, масличный лен.

Чистая прибыль снизилась до 816,6 млн рублей с 853,7 млн рублей в 2021 году.

В 2022 году компания приобрела ООО "Антэкс+" за 66,875 млн рублей. Ранее это ООО, занимающееся оптовой торговлей сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями, напрямую принадлежало Viterra.

Как следует из ЕГРЮЛ, управляющий директор "Витерра Рус" Николай Демьянов в мае 2022 года учредил в Москве ООО "Управление агробизнесом".