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ФАС не получала ходатайств о покупке активов уходящих из России зернотрейдеров

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ФАС пока не получала ходатайств о покупке активов, принадлежащих уходящим из России глобальным зернотрейдерам, сообщила начальник управления контроля АПК ФАС Лариса Вовкивская на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

"Любой вывод о влиянии той или иной сделки на рынок, будь то рынок зерна, либо его смежные рынки, можно сделать исключительно по результатам анализа материалов ходатайств, которые нам должны подать участники рынка", - добавила она.

По ее оценке, уход из России глобальных зернотрейдеров не повлечет негативных последствий для экспорта российского зерна. Их доля в поставках в текущем сезоне не превышает 15% "и российские экспортеры давно превзошли их по объемам бизнеса", пояснила она. Желающих занять освободившиеся ниши будет много. Эту ситуацию с точки зрения российских экспортеров можно рассматривать как благоприятную, считает глава управления.

"Между тем, уход с рынка, сокращение количества участников рынка всегда может негативно отразиться на ценах, потому что всегда при этом встает вопрос о возможности монополизации рынка", - сказала Вовкивская, добавив, что этот сценарий может и не реализоваться, "но его не стоит сбрасывать со счетов".

"Если учесть, что у уходящих компаний есть доли в экспортных мощностях, экспортной инфраструктуре, то в случае реализации этих долей, опять-таки, может усилиться рыночная власть тех компаний, которые в настоящее время и так уже владеют этими экспортными мощностями по хранению и перевалке зерновых культур", - сказала она, повторив, что "это гипотетические варианты развития ситуации".

О решении прекратить экспорт российского зерна заявили компании Cargil, Viterra и Louis Dreyfus. К июлю 2023 года они планировали сформировать свои позиции в отношении имеющихся активов и подготовить материалы на правкомиссию для получения разрешения.

ФАС Лариса Вовкивская Viterra Cargill Louis Dreyfus
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