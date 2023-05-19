Цены на нефть перешли к росту после падения накануне

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу после снижения накануне. Инвесторы продолжают оценивать экономические перспективы США и Китая, отмечает Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 по московскому времени в пятницу составляет $76,53 за баррель, что на $0,67 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,1 (1,4%), до $75,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,56 (0,78%), до $72,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов опустилась на $0,97 (1,3%), до $71,86 за баррель.

За последние месяцы стало ясно, что тренды на нефтяном рынке обусловлены скорее опасениями в отношении спроса, чем в отношении предложения, сказал в интервью MarketWatch главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

"В последние дни опасения касательно банков уступили место обеспокоенности в отношении потолка госдолга (США - ИФ), - пояснил Чешински. - Приближение (сторон переговоров - ИФ) к достижению договоренности, направленной на избежание дефолта по американскому долгу, оказало поддержку рынкам акций и, судя по всему, оказывает некоторую поддержку и рынку нефти".

Американский президент Джо Байден, выступая ранее в Белом доме, заявил об уверенности в том, что "у нас будет соглашение, и США не объявят дефолт".