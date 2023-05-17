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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу

Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу
Фото: Nathan Howard/Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду выразил уверенность в том, что США не грозит дефолт по долгу.

"Я уверен, что у нас будет соглашения по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - приводит Associated Press его слова с выступления из Белого дома.

Байден добавил, что он и Конгресс США достигнут компромисса, потому что "иной альтернативы нет".

Заявления Байдена прозвучали перед его поездкой в Японию на саммит G7. Ранее Белый дом подтвердил сообщения СМИ о том, что президент отменил планировавшиеся после саммита визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

Накануне состоялась встреча Байдена с демократами - лидером большинства Сената Чаком Шумером, лидером меньшинства Палаты представителей Хакимом Джеффрисом, и республиканцами - лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Темой переговоров был госдолг США. Затем, после переговоров с конгрессменами, Байден заявил, что оптимистично оценивает перспективы принятия соглашения о повышении потолка госдолга.

В свою очередь Маккарти также высказал мнение, что США удастся избежать дефолта по долгу.

"Проблема в том, что сроки решения проблемы очень малы", - добавил он.

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.

Если соглашения достичь не удастся, средства Минфина могут закончиться уже к 1 июня, отмечала министр финансов США Джанет Йеллен. По её словам, дефолт США по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой".

США Джо Байден
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